Covid: nel Lazio oggi 807 casi con 359 contagi a Roma, 5 decessi e oltre 43 mila test

- Oggi nel Lazio "su 17.094 tamponi molecolari e 26.345 tamponi antigenici per un totale di 43.439 tamponi, si registrano 807 nuovi casi positivi (+91), 5 i decessi (-2), 480 i ricoverati (+6), 59 le terapie intensive (-1) e +441 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 1,8 per cento. I casi a Roma città sono a quota 359". Così l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. "Le somministrazioni del vaccino covid di ieri sono aumentate del 37 per cento rispetto a sabato scorso, il 59 per cento sono terze dosi, il 31 per cento sono seconde dosi e il 10 per cento sono prime dosi", spiega ancora. (segue) (Rer)