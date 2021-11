Europa verde: Anpi, solidarietà ad Angelo Bonelli per ennesimo tentativo di intimidazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comitato provinciale dell'Anpi di Roma, con la sezione Anpi del X Municipio Elio Farina, "esprime la massima solidarietà ad Angelo Bonelli per l'ennesimo tentativo di intimidazione subito: 'ignoti' hanno imbrattato l'ingresso della sua abitazione con la scritta 'infame', ma l'infamia è tutta degli autori del gesto, che, come al solito, agiscono nel buio e nell'anonimato e chiediamo che le Autorità li individuino e sanzionino prontamente a norma di legge". (Com)