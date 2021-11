Cop26: Coldiretti, agricoltura italiana la più "green" d'Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’agricoltura italiana è diventata la più green d’Europa con la leadership Ue nel biologico con 80 mila operatori, il maggior numero di specialità Dop/Igp/Stg riconosciute (316), 526 vini Dop/Igp e 5.266 prodotti alimentari tradizionali e la più ampia rete dei mercati di vendita diretta degli agricoltori con Campagna amica. E’ quanto afferma in una nota la Coldiretti in occasione della Giornata del ringraziamento promossa dalla Cei, commentando l’impegno di quarantacinque governi, guidati dal Regno Unito alla Cop26 di Glasgow ad investire complessivamente 4 miliardi di dollari per l’agricoltura sostenibile. (segue) (Com)