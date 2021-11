Cop26: Coldiretti, agricoltura italiana la più "green" d'Europa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’agricoltura italiana è leader per la sostenibilità con appena il 7,2 per cento di tutte le emissioni di gas serra prodotte a livello nazionale, contro il 44,7 per cento dell’industria e il 24,5 per cento dei trasporti nel 2020, secondo l’analisi Coldiretti sul nuovo Rapporto Greenitaly. Un risultato che vede l’agricoltura italiana leader anche a livello europeo con emissioni pari a 30 milioni di tonnellate di CO2, la metà della Francia (76 milioni di tonnellate) e largamente sotto i 66 milioni di tonnellate della Germania, i 41 milioni del Regno Unito e i 39 milioni della Spagna. A spingere la svolta green spinta è stata la possibilità di diversificare le attività a livello aziendale, valorizzando i residui e i sottoprodotti di origine agricola, oltre a far fronte a costi crescenti per raggiungere l’autosufficienza energetica. La nuova economia verde vede al centro soprattutto le stalle - rileva Coldiretti -, con la produzione di letame e liquami indispensabili per fertilizzare i terreni in modo naturale e garantire all’Italia il primato nella produzione di energie rinnovabili come il biogas. (segue) (Com)