Vaccino: Toti, estendere green pass e rilanciare obbligo

- In Austria da lunedì i non vaccinati non potranno accedere a ristoranti, movida, hotel, sport ed eventi culturali. "Una scelta non facile ma inevitabile perché, dati alla mano, siamo di fronte alla 'pandemia dei non vaccinati' che dilaga in tutta Europa", commenta su Twitter il cofondatore di Coraggio Italia e presidente della regione Liguria, Giovanni Toti, che osserva: "Bene fa il governo Draghi a scendere in campo con determinazione. Oltre all'estensione del green pass e la massiccia campagna per la terza dose, io rilancerei anche l'obbligatorietà che sembra ormai extrema ratio per chi ancora non si è vaccinato". (Rin)