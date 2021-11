Lavoro: Benaglia (Cisl), lavoro non è dato tecnico, esperienza umana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un mondo in cui lo sviluppo progressivo sembra essersi arrestato, l'invito del Segretario Generale della Fim Cisl Roberto Benaglia è quello di non guardare al lavoro come un dato tecnico, ma come esperienza umana. "L'idea di aggiustare il mondo e non di rottamarlo, non di rottamare dei pezzi, non di rottamare i lavoratori che non sono più utili, ma di aggiustarlo per mantenere una prospettiva inclusiva e di maggiore uguaglianza credo sia un'idea economica e sociale molto moderna", dichiara Benaglia al convegno organizzato oggi dalla Caritas Ambrosiana di Milano "Ripartire dagli ultimi nello stile del Vangelo, aggiustare il mondo praticando l'amore". (Rem)