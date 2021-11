© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri sera la polizia di Stato ha fermato un ragazzo nigeriano, classe 1998, irregolare e con precedenti specifici, per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato, in piazza Duca d'Aosta. Gli agenti intervenuti hanno sorpreso il nigeriano a scagliare sassi contro i veicoli in sosta, danneggiandone 13 prima di essere fermato. (Rem)