Milano: arrestato ventiduenne per spaccio di droga e detenzione ai fini di spaccio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Verso le 12.20 di ieri, venerdì 5 novembre, gli agenti della polizia di Stato hanno arrestato un cittadino marocchino irregolare, classe 1999, per spaccio e detenzione ai fini di spaccio. La pattuglia, mentre si trovava in via Guido Ucelli di Nemi, all'altezza del civico 29, ha notato, nelle vicinanze di uno stabile abbandonato, un cittadino nordafricano che, appena notata la volante, ha tentato di allontanarsi. Gli agenti sono intervenuti, fermandolo per un controllo. Il ragazzo, risultato nervoso, è stato trovato in possesso di circa 80 grammi di cocaina e di sette piccoli involucri contenenti 3 grammi della droga. (Rem)