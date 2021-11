Vaticano: avvicendamento alla guida dell'arcidiocesi di Cordoba in Argentina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Santo Padre ha accettato la rinuncia al governo pastorale dell'arcidiocesi metropolitana di Cordoba in Argentina, presentata da sua eccellenza reverendissima monsignor Carlos José Nánez. Al suo posto ha nominato P. Ángel Sixto Rossi, finora consigliere provinciale in Argentina e Uruguay. Lo rende noto la sala stampa della Santa Sede. Monsignor Ángel Sixto Rossi, è nato l'11 agosto 1958 a Cordoba. Nel 1976 è stato ammesso al noviziato dell'allora provincia Argentina della Compagnia di Gesù. Dopo gli studi di Filosofia e Teologia in Ecuador, il 12 dicembre 1986 ha ricevuto l'ordinazione sacerdotale e il 9maggio 1994 ha professato i voti solenni. Si è laureato in Teologia spirituale presso la Pontificia università gregoriana a Roma. (Civ)