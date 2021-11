Imprese: Prandini (Coldiretti), governo proroghi decreto su latte e formaggi, rischio invasione prodotti di bassa qualità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si tratta di un passo indietro pericolosissimo rispetto a un percorso di trasparenza che nel corso degli anni ha portato indiscussi benefici ai cittadini consumatori e alle imprese della filiera agroalimentare che hanno puntato sul 100% Made in Italy. Lo ha dichiarato oggi il presidente della Coldiretti Ettore Prandini, parlando della scadenza, il prossimo 31 dicembre, dell'obbligo di etichettatura sull'origine del latte utilizzato, in occasione dell’inaugurazione della Mostra Nazionale del Bovino da latte promossa da Anafibj nell’ambito della Fiera agricola e Zootecnica di Montichiari con il ministro delle politiche agricole Stefano Patuanelli. Si rischia quindi il ritorno della possibilità di ingannare i consumatori spacciando per italiani prodotti di bassa qualità provenienti dall'estero. "Chiediamo dunque al governo di intervenire con urgenza per la proroga del decreto sul latte e i formaggi e per tutti gli altri in scadenza. L’Italia, che è leader europeo nella qualità, ha infatti il dovere di fare da apripista nelle politiche alimentari comunitarie – ha aggiunto Prandini – poiché in un momento difficile per l’economia dobbiamo portare sul mercato il valore aggiunto della tracciabilità con l’obbligo di indicare in etichetta l’origine di tutti gli alimenti, venendo incontro alle richieste dei consumatori italiani ed europei”. Sono ben 1,1 milioni le firme raccolte nell'ambito dell'iniziativa "Eat original! Unmask your food" promossa da Coldiretti, da Campagna Amica e da altre organizzazioni europee, riguardo l'estensione dell'obbligo di etichettatura con l'indicazione dell'origine su tutti gli alimenti. (Com)