Sahara occidentale: Mattarella a stampa algerina, “auspichiamo ripresa negoziati diretti”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia segue da “molto da vicino” la questione del Sahara occidentale e auspica la ripresa dei negoziati diretti tra le parti coinvolte, anche grazie all'opera del nuovo inviato Onu, l'ex sottosegretario e viceministro degli Affari esteri Staffan de Mistura. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un'intervista concessa al quotidiano algerino “El Moudjahid” alla vigilia della sua odierna visita in Algeria. “Abbiamo sempre sostenuto con convinzione il ruolo svolto dalle Nazioni Unite e, al riguardo, abbiamo appreso con soddisfazione la nomina del diplomatico italo-svedese Staffan de Mistura a inviato personale del segretario generale delle Nazioni Unite. È auspicabile che il suo impegno contribuisca, nonostante l'attuale situazione di tensione, alla ripresa dei negoziati diretti tra le parti in vista di una soluzione equa e duratura della questione, che tenga debitamente conto dei diritti del popolo saharawi. In questo contesto, sosteniamo il ruolo dell'Algeria e il suo attaccamento al quadro delle Nazioni Unite sul Sahara occidentale”, ha detto il capo dello Stato. (Ala)