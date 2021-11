Medio Oriente: Mattarella a stampa algerina, israeliani e palestinese tornino al tavolo delle trattative

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il conflitto tra israeliani e palestinesi è insostenibile nel medio-lungo termine e l'Ue dovrebbe svolgere nuove azioni per la ripresa dei contatti diretti tra le parti. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando al quotidiano algerino “El Moudjahid” alla vigilia della sua odierna visita in Algeria. “C'è stato a lungo un ampio consenso internazionale sul fatto che la soluzione dei due Stati sia l'unica via possibile per la pace tra israeliani e palestinesi. È necessario che entrambe le parti tornino al tavolo delle trattative. Su questo punto, nuove azioni, su impulso dell'Unione Europea e degli altri partner del Quartetto Internazionale per il Medio Oriente, potrebbero svolgere un ruolo importante nel facilitare la ripresa dei contatti diretti tra le parti. A medio e lungo termine, il mantenimento dello status quo non è un'alternativa sostenibile e solo una soluzione globale al conflitto israelo-palestinese può portare a pace e stabilità durature in tutta la regione del Medio Oriente”, ha detto il presidente italiano. (Ala)