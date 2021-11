Inps: Cisl Fp, parole Lollobrigida lesive, solidarietà a personale e dirigenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le parole del deputato di Fratelli d'Italia Francesco Lollobrigida "sono gravissime e lesive dell'immagine dell'Ente e dei suoi lavoratori". Lo scrive, in una nota stampa, la segreteria della Cisl Funzione pubblica nazionale, riferendosi alle dichiarazioni rese dal capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei Deputati, on. Lollobrigida, nel corso della puntata della trasmissione di 'Porta a Porta' dove l'esponente di F'dI ha lamentato "una presunta mancanza di controlli da parte dell’Inps e presunta connivenza dolosa dei dipendenti Inps nell’erogazione del Reddito di cittadinanza". (segue) (Com)