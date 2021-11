Inps: Cisl Fp, parole Lollobrigida lesive, solidarietà a personale e dirigenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Va dimostrato - prosegue la Cisl Fp - un maggiore senso di responsabilità e di rispetto nei confronti di uno degli enti previdenziali più grandi e complessi d'Europa che risponde, quotidianamente, ai bisogni dei cittadini e che, attraverso il lavoro del personale delle aree, dei dirigenti, dei professionisti e dei medici, opera per la tenuta sociale del sistema Paese nel suo complesso. Esprimiamo dunque la massima solidarietà a tutti gli operatori Inps e chiediamo alla politica, sin da ora, di abbandonare i processi di delegittimazione e di concentrarsi sul dare al personale tutti gli strumenti efficaci per una vera lotta ad ogni forma di abuso", conclude la segreteria della Funzione pubblica Cisl. (Com)