Trasporti: Terzi, disagi causati da Rfi non accettabili, Regione ha sollecitato rimborsi

- "Il rimborso degli abbonamenti ferroviari sulla Milano-Bergamo è una misura disposta da Trenord su sollecitazione di Regione Lombardia. Accolgo questo provvedimento con favore perché pone un rimedio alle lacune di Rfi, la società statale che gestisce l'infrastruttura ed è responsabile dei lavori in corso. Rfi infatti non ha previsto un'adeguata informazione all'utenza rispetto al cambio di capolinea né alcun intervento compensativo per i viaggiatori che subiranno un disagio fino al 3 dicembre. Questa mancata attenzione per le necessità degli utenti non è accettabile". Lo dichiara in una nota l'assessore regionale a infrastrutture, trasporti e mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi, dopo la comunicazione da parte di Rfi che la linea Bergamo-Milano Centrale, via Pioltello, avrà capolinea a Milano Lambrate, anziché a Milano Centrale, dal 9 novembre fino al 3 dicembre, per modifiche sulla circolazione. "Da parte della società statale ci aspettiamo un cambio di passo anche da questo punto di vista", conclude l'assessore (Com)