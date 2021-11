Lega: Fontana, Consiglio federale sereno, non esiste nessuna divisione interna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, a margine della scuola di formazione politica della Lega questa mattina a Milano, ha parlato di un consiglio federale proficuo e sereno, nonostante le insistenti voci di divisioni interne al Carroccio degli ultimi giorni. "Il consiglio federale è andato benissimo – ha detto Fontana -, è stata una bella discussione, abbiamo parlato, abbiamo portato avanti le nostre idee, le nostre proposte direi molto positivamente come sempre quando si tratta di Lega". A chi ha insistito sulle rotture interne, il presidente ha ribattuto che "non c'è nessuna divisione. Sono tutte costruzioni che non esistono". (Rem)