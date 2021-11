Turismo: premiati i vincitori del "Game for tourism Lazio 2021"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è tenuta oggi la premiazione dei vincitori del "Game for tourism Lazio 2021" presso la Sala Fellini degli Studi di Cinecittà, durante il festival Romevideogamelab. Promossa dall'assessorato al Turismo della Regione Lazio in collaborazione con Q Academy, "Game for Tourism" è la game jam finalizzata allo sviluppo di giochi digitali per promuovere il turismo e valorizzare l'immagine del territorio del Lazio su scala nazionale ed internazionale. (segue) (Com)