Turismo: premiati i vincitori del "Game for tourism Lazio 2021" (2)

- Obiettivo del progetto è stimolare l'applicazione delle industrie creative e di team di professionisti italiani – quali programmatori, game designer, sceneggiatori, artisti 2D e 3D, musicisti e sound designer, operatori ed esperti di turismo e territorio - per favorire la promozione turistica e l'immagine del territorio con un nuovo linguaggio destinato ad un pubblico italiano e straniero, valorizzare il patrimonio dei beni culturali e/o ambientali e/o i prodotti di un ambito territoriale nonché promuovere i "brand territoriali" attraverso la realizzazione di progetti che dovranno raccontare, in modo originale e innovativo, le tante possibilità offerte dalla Regione ai potenziali turisti italiani e stranieri. (segue) (Com)