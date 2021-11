Reddito cittadinanza: M5s, da Fd'I campagna mistificazione, controlli ci sono e aumenteranno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La campagna di mistificazione nei confronti del Reddito di cittadinanza che sta portando avanti Fratelli d’Italia è semplicemente risibile. La gazzarra messa in piedi dall’onorevole Lollobrigida, con accuse di dolo lanciate a casaccio e senza uno straccio di prova nei confronti dei dipendenti Inps, circostanziata con i soliti giochetti di prestigio sui numeri che riguardano i percettori del Reddito, sono incommentabili". Lo affermano, in una nota, i senatori M5s in commissione Lavoro e Previdenza sociale. "Lo ribadiamo: sul totale delle frodi nei confronti dello Stato, quelle relative al reddito non arrivano neanche all’1 per cento. Il partito della Meloni perché non si scaglia con altrettanta foga contro i grandi evasori fiscali? All’indomito Lollobrigida ricordiamo che delle oltre 4,3 milioni di richieste arrivate in due anni e mezzo all’Inps, oltre il 28 per cento sono state respinte proprio grazie ai controlli dell’Istituto", spiegano. (segue) (Com)