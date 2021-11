Lega: Fontana, ruolo di leader di Salvini non è mai stato in discussione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non c'è nessuna crisi di legittimità che coinvolge Matteo Salvini come leader della Lega. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine del workshop che si è tenuto oggi alla scuola di formazione della Lega a Milano. "Non credo sia messo in discussione neanche da una persona all'interno della Lega – ha ribadito Fontana-. Non c'è mai stata una voce in qualche modo critica nei confronti di Salvini, almeno che io conosca. Tra le persone che io frequento nella Lega non c'è nessun tipo di contestazione".(Rem)