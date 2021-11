Algeria-Italia: Mattarella, Africa e Ue hanno un futuro comune

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Africa e l’Unione europea hanno “un futuro in comune” e in questo contesto “l'Algeria ha un ruolo decisivo”. Lo ha detto oggi ad Algeri il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in alcune dichiarazione alla stampa a fianco del presidente algerino, Abdelmadjid Tebboune. "L'Italia spinge per la collaborazione con i paesi sull'altra sponda del mediterraneo che sono la porta per la collaborazione tra Unione europea e Africa. Penso che il futuro dell'Africa e dell'Unione europea sia necessariamente comune e in questo ambito l'Algeria ha un ruolo decisivo. Il documento varato dalla Ue ad aprile sviluppa queste prospettive e speriamo che cresca la collaborazione tra Ue ed Algeria", ha detto Mattarella. A tal riguardo, il capo dello Stato italiano ha detto che “il felice rapporto tra Algeria e Italia può essere da ispirazione”. Il titolare del Quirinale ha manifestato altresì l'intenzione di intensificare il dialogo con l'Algeria anche "attraverso il quarto vertice intergovernativo che spero possa avvenire presto, per sviluppare la nostra collaborazione in tutte le forme possibili". (Ala)