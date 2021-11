Green pass: Fontana, preoccupato per corteo di oggi, grandi assembramenti rischiosi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, si dice preoccupato per il corteo no green pass che sfilerà oggi a Milano "I grandi assembramenti – ha spiegato Fontana a margine del workshop odierno alla scuola di formazione della Lega a Milano - in questo momento di ripartenza da noi fortunatamente ancora limitata, ma nel resto d'Europa molto più vivace, non vanno molto bene e rischiano di essere pericolosi. Poi anche per i commercianti è sicuramente qualcosa che procura loro dei danni, perché non riescono a lavorare in modo completo". (Rem)