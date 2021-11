Governo: Patuanelli, sta lavorando benissimo, unico possibile in questa fase

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questo governo sta lavorando benissimo, credo che sia l'unico possibile per il Paese in questa fase". Lo ha detto il ministro delle Politiche agricole, Stefano Patuanelli, in occasione dell'inaugurazione della Mostra nazionale del bovino da latte nell'ambito della Fiera agricola e zootecnica di Montichiari. "E' giusto dare riconoscimento delle cose fatte. Anche per l'agricoltura, a gennaio nel piano nazionale avevamo 2,5 miliardi, oggi più di 7,5 miliardi", ha aggiunto. (Rin)