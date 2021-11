Algeria-Italia: Mattarella, "grande amicizia tra Paesi, intendiamo consolidare rapporto strategico"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia e l’Algeria vantano “rapporti profondi che affondano le radici nel tempo: per l’Italia e l’Algeria è un partner strategico e intendiamo consolidare questo rapporto”. Lo ha detto oggi ad Algeri il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in alcune dichiarazioni alla stampa a fianco del presidente algerino, Abdelmadjid Tebboune. Il capo dello Stato ha sottolineato la “collaborazione economica eccellente e in grande ripresa” tra i due Paesi dopo la pausa dovuta alla pandemia. Una collaborazione che “intendiamo sviluppare in maniera crescente, ampliandola ad ambiti ulteriori”, ha aggiunto il capo dello Stato, manifestando anche l’intenzione di “intensificare i rapporti di carattere culturale” dato il “legame di simpatia e affinità tra algerini e italiani”. Una visita, quella del capo dello Stato italiano, che servirà a gettare le basi del prossimo Business forum previsto all’inizio del 2022, in concomitanza con la convocazione di un vertice intergovernativo co-presieduto dal premier Mario Draghi e dall’omologo algerino Aymen Benabderrahmane. "Desideriamo intensificare il dialogo e auspico che possa presto riunirsi il quarto vertice intergovernativo per mettere a punto e sviluppare tutte le forme di collaborazione possibili", ha concluso Mattarella, costatando come l'incontro con Tebboune abbia riflesso oggi "la grande amicizia che c'è tra Algeria e Italia".(Ala)