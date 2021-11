Covid: Speranza, in Ue servono più su sinergia e scelte condivise

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I governi "siano pronti a cedere pezzi di sovranità se necessario ad rafforzare i meccanismi di integrazione e convergenza europei". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, in videocollegamento al XIX convegno di Diritto sanitario a Milano. Le misure sulla pandemia al livello europeo "non sono omogenee", ha osservato Speranza evocando una "Unione europea della salute" ed un ruolo più forte per Ema affinché sia "capace di determinare scelte a livello europeo". Il ministro ha quindi fatto cenno al caso delle terze dosi di vaccino rispetto al quale "ogni Paese si organizza e si orienta autonomamente", mentre occorre "investire di più sulla sinergia, sul coordinamento e sulla capacità di costruire scelte condivise" anche perché, ha concluso, "l'opinione pubblica europea è molto più avanti di noi". (Rin)