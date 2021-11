Milano: Bonetti, la politica impari a riconoscere e anticipare ferite sociali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Occorre trarre insegnamento da quello che è stato l'impegno del settore non profit durante la pandemia. È una riflessione rivolta a tutta la politica quella fatta dal ministro per le pari opportunità e la famiglia Elena Bonetti, oggi ospite al convegno "Ripartire dagli ultimi nello stile del Vangelo, aggiustare il mondo praticando l'amore" organizzato dalla Caritas Ambrosiana. "Credo la politica debba lavorare su attuazioni di concretezza che sanno riconoscere le ferite, anticiparle – dichiara il ministro Bonetti -. Penso all'emergenza alimentare che c'è stata e ancora c'è o alle ferite di una generazione, quella dei più giovani, rimasta priva di uno spazio esperienziale e di cittadinanza e che oggi sta vivendo dei riverberi drammatici, privata di uno sguardo di speranza incarnata, l'unica leva vitale anche per superare i momenti di difficoltà". (Com)