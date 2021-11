Sierra Leone: sale a 92 il numero delle vittime dell'esplosione a Freetown

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' salito a 92 il numero delle vittime dello spaventoso incidente avvenuto a Freetown, capitale della Sierra Leone, dove un tir-cisterna carico di carburante si è scontrato con un altro camion provocando un'enorme esplosione. Lo.ha reso noto il vice ministro della Sanità, Amara Jambai, secondo cui almeno altre 100 persone sono state portate in ospedale, 30 delle quali sarebbero in condizioni disperate a causa delle ustioni riportate. L'incidente è avvenuto nel sobborgo di Wellington, in una zona particolarmente trafficata. "Le mie profonde condoglianze vanno alle famiglie che hanno perso i loro cari", ha scritto su Twitter il presidente Julius Maada Bio, che si trova attualmente a Glasgow per la conferenza sul clima Cop26. (Res)