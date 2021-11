Roma: controlli anti abusivismo da centro a periferia, operazione interforze a Tor Bella Monaca (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vanno avanti anche le operazioni interforze di Polizia locale e Polizia di Stato, con la collaborazione del personale Asl, a Tor Bella Monaca. Qui, gli agenti del VI Gruppo Torri dei caschi bianchi, nel corso delle ispezioni, hanno rilevato diverse irregolarità amministrative presso alcune attività, site nell'area compresa tra via Amico Aspertini e via Urzelei, elevando circa 2mila euro di sanzioni. Nei confronti di un minimarket , a causa delle gravi carenze igienico sanitarie riscontrate, è stato avviato un procedimento per la chiusura dell'esercizio. (Rer)