Difesa Servizi: al via oggi il Marina militare Nastro Rosa Veloce - Fincantieri Cup

Ad appena un mese dalla conclusione della prima edizione del Marina Militare Nastro Rosa Tour, parte oggi da Venezia il "Marina Militare Nastro Rosa Veloce – Fincantieri Cup", la regata no stop "alla francese" più lunga del Mediterraneo: 1.492 miglia nautiche, da Venezia a Genova navigando a sud della Sicilia. Il percorso di regata unisce tutte le Repubbliche Marinare, ed alcuni dei fari più significativi tra quelli presenti lungo le coste italiane. L'iniziativa, si legge in una nota, è realizzata in partnership tra Difesa Servizi SpA, SSI Events, leader nell'ideazione e nella realizzazione di eventi velici internazionali e la Marina Militare, quale testimone della massima espressione del legame uomo – mare, attraverso la vela e le tradizioni marinaresche.Oltre all'assegnazione del prestigioso trofeo Fincantieri Cup verrà messo a disposizione dei team iscritti un montepremi di 50 mila euro. Questa manifestazione è la dimostrazione di uno dei numerosi punti di forza della Società: saper creare rete tra gli attori economici attraverso la valorizzazione delle relazioni tra le imprese.