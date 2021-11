Difesa Servizi: al via oggi il Marina militare Nastro Rosa Veloce - Fincantieri Cup (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Gli ottimi risultati già raggiunti nella prima edizione ci hanno spinto a promuovere anche questa ambiziosa regata, occasione per noi di valorizzare i valori della nostra Marina Militare, anche in un’impresa sportiva così impegnativa”, ha dichiarato l’amministratore delegato di Difesa Servizi, avvocato Fausto Recchia. La regata partirà oggi da Venezia e si concluderà a Genova il 19 novembre. In gara dieci team in rappresentanza di sei Nazioni: Austria, Francia, Gran Bretagna, Repubblica Sudafricana, Spagna e Italia. Tra gli iscritti si registra anche la partecipazione dell’Aeronautica Militare. L’idea di un Nastro Rosa “fast” è nata dalla volontà di dar vita a una regata d’altura lunga e competitiva, di respiro internazionale. Circumnavigando lo stivale, il Nastro Rosa Veloce – Fincantieri Cup, sarà una vetrina su quanto di bello le nostre coste hanno da offrire, grazie anche agli importanti progetti di valorizzazione nell’ambito del progetto Valore Paese Italia. (Com)