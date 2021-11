Algeria-Italia: Mattarella rende omaggio ai "martiri" di Algeri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella, vistato oggi il Monumento del martire di Algeri, sito commemorativo della guerra d’indipendenza algerina, dove ha deposto una corona di fiori in onore degli algerini caduti mentre combattevano contro il colonialismo. Situato sulle alture della capitale, il Monumento del Martire è un sito commemorativo della guerra d’indipendenza algerina e dei chahids, ossia i combattenti algerini morti durante il conflitto. Eretto nel 1982 in occasione del ventesimo anniversario dell’indipendenza, il monumento è stato inaugurato nel 1986 dal Presidente Chadli Bendjedid. È alto 92 metri ed è stato costruito in nove mesi da una società canadese sulla base di un progetto realizzato dall’artista algerino Bachir Yellès. Il monumento evoca figurativamente tre grandissime foglie di palma stilizzate, rappresentative delle rivoluzioni culturale, agraria e industriale, che richiamano le tre grandi fasi della storia algerina: la resistenza all’occupazione e alla colonizzazione, la guerra di liberazione nazionale, il presente e il futuro del Paese. Alla base di ogni foglia vi è una statua realizzata dallo scultore polacco Marian Konieczny. La prima rappresenta un moudjahid (combattente) dell’interno (detto maquisard, ossia il resistente che prende la macchia) appartenente all’Esercito di liberazione nazionale, la seconda un soldato dell’Esercito di liberazione nazionale delle frontiere, la terza un soldato dell’attuale Esercito nazionale popolare. (Ala)