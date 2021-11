Roma: percepivano reddito cittadinanza senza diritto, due persone denunciate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri della stazione Roma Monte Mario, al termine di mirati accertamenti, hanno denunciato un 20enne domiciliato presso il campo nomadi di via Cesare Lombroso, dove sta già scontando gli arresti domiciliari per precedenti reati, e un 46enne romano, senza occupazione e già sottoposto a misura cautelare del divieto di avvicinamento a tutti i luoghi frequentati dalla persona offesa, per il reato di indebita percezione del reddito di cittadinanza. Le verifiche dei carabinieri hanno permesso di accertare che i due, pur essendo sottoposti a misure cautelari, percepivano entrambi indebitamente il reddito di cittadinanza dall'anno 2020 per una somma complessiva di 30.800 euro. (Rer)