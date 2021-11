Imprese: Carè (Pd), Italia sostenga Camere di commercio italiane all'estero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho partecipato all'ottava edizione del Gulf International Congress organizzato dalla Camera di commercio italiana negli Emirati Arabi Uniti su invito del segretario generale Mauro Marzocchi per parlare delle imprese italiane e delle opportunità che esse possono avere all'estero. L’Italia deve investire in associazioni come le Camere di commercio italiane nel mondo che hanno il vantaggio competitivo su altre istituzioni che già promuovono il made in Italy, perché sono l’espressione della comunità di affari dove queste operano". Lo afferma in una nota Nicola Carè, deputato del Pd eletto all'estero. "Le imprese italiane affrontano, nel contesto della loro internazionalizzazione, molte sfide. Un terzo del Pil italiano è costituito dall’export, circa 500 miliardi di euro. Le imprese del nostro Paese devono sempre di più guardare ai mercati internazionali e far sì, soprattutto le Pmi, di organizzare la loro comunicazione e marketing in modo che si riesca ad aprire nuovi mercati e rimanere in quelli già presenti. Le Camere di commercio svolgono un ruolo fondamentale di supporto e vanno sostenute", conclude Carè. (Com)