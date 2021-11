Etiopia: Farnesina suggerisce ai cittadini italiani di lasciare il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale sconsiglia ai connazionali di recarsi in Etiopia, dove è in corso un'offensiva verso la capitale Addis Abeba da parte dei ribelli tigrini e oromo, e invita gli italiani già presenti a utilizzare i voli commerciali disponibili per lasciare il Paese. Lo si legge in un aggiornamento apparso sul sito "Viaggiare sicuri". "In ragione della fluidità della situazione nel Paese e del possibile peggioramento del quadro generale di sicurezza anche nella capitale - scrive la Farnesina - si sconsiglia fortemente ai connazionali di recarsi in Etiopia. Il governo etiope ha proclamato lo stato di emergenza nazionale. Si continuano a registrare scontri militari nel distretto di Wollo (Dessie, Kombolcha, Kemise), ed in altre aree delle regioni Amhara ed Afar. Dato l'incremento di posti di blocco e di perquisizioni nelle abitazioni private, anche della comunità internazionale, ai connazionali tuttora presenti in Etiopia si suggerisce di utilizzare i voli commerciali disponibili per lasciare il Paese". (segue) (Res)