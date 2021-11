Etiopia: Farnesina suggerisce ai cittadini italiani di lasciare il Paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In ogni caso, prosegue l'aggiornamento, si raccomanda di limitare al massimo gli spostamenti e di portare sempre con sé un documento di identità. L'ambasciata rimane a disposizione per le emergenze attraverso il numero telefonico: 00251 911247513. Tutti i connazionali sono pregati di visionare la pagina “Sicurezza” dell'ambasciata d'Italia ad Addis Abeba per gli aggiornamenti. I connazionali al momento in Etiopia che per ragioni di lavoro indifferibili e/o di estrema urgenza devono recarsi fuori da Addis Abeba sono necessari comunque di segnalare i propri contatti, l'itinerario e la destinazione finale all'indirizzo: consolato.addisabeba@esteri.it. L'ambasciata d'Italia ad Addis Abeba rimane pienamente operativa. (Res)