Roma: De Priamo (Fd'I), coesione dell'amministrazione Gualtieri fa acqua alla partenza

- "Nessun programma comune, nessun obiettivo e solo ostruzionismo. L'unico collante che ha tenuto in piedi la compagine di centrosinistra alle elezioni è stato cercare di ostacolare il centrodestra e il progetto di rilancio per Roma". Lo dichiara, in una nota, Andrea De Priamo, consigliere capitolino di Fratelli d'Italia. "In tre municipi le tensioni e gli attriti interni alla maggioranza sfociano in aspri scontri e addirittura in manifestazioni del centrosinistra contro il centrosinistra. Se questo è il tenore dell'inizio dell'amministrazione della coalizione che ha sostenuto Gualtieri, da questa giunta non possiamo aspettarci nulla di buono", conclude. (Com)