Roma: scoperta piazza spaccio in terreno abbandonato a Tor Cervara, una denuncia e un arresto

- Ieri, i carabinieri del Nucleo radiomobile di Roma, transitando in via di Tor Cervara, nel corso di uno dei quotidiani servizi di controllo del territorio, hanno notato una persona, in atteggiamento sospetto, sbucare da un adiacente terreno abbandonato. Quando i militari lo hanno controllato, l’uomo – un romano di 41 anni, con precedenti – è stato trovato in possesso di un involucro termosaldato contenente oltre 4 grammi di eroina. (segue) (Rer)