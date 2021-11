Stati Uniti: Acs e Ohl si aggiudicano realizzazione metro leggera da 2,2 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le imprese spagnole Acs e Ohla realizzeranno congiuntamente i lavori di realizzazione e manutenzione per 30 anni della metropolitana leggere del Maryland, negli Stati Uniti, nota come Purple Line, per 2,25 miliardi di euro. Come riferisce il quotidiano "Cinco Dias", Acs e Ohla si sono assicurate uno dei più grandi contratti di partenariato pubblico-privato del Paese. I fondi Meridiam e Star America rimangono come partner finanziari nel consorzio Purple Line Transit Partners (Plto) o dei costi, ha 26 chilometri di binari e 21 stazioni. L'intero processo è stato supervisionato dal Dipartimento dei Trasporti del Maryland. Il progetto è costituito da 26 chilometri di binari e 21 stazioni. (Spm)