Arabia Saudita: Moody's migliora prospettive da "negative" a "stabili"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'agenzia di rating del credito Moody's ha migliorato le prospettive sull’Arabia Saudita da negative a stabili. L'agenzia ha previsto che l'economia saudita vedrà una crescita positiva nel 2021 e un livello delle partite correnti che tornerà in attivo man mano che il deficit fiscale si ridurrà, accompagnato da una riduzione del livello del debito a medio termine. In una nota, Moody's ha affermato che il deficit fiscale dell'Arabia Saudita dovrebbe ridursi drasticamente nel 2021 a meno del 2,5 per cento del Pil, in netto calo rispetto all'11,2 per cento del Pil nel 2020, rimanendo vicino al pareggio nei prossimi anni. Moody's, banche e ricercatori locali prevedono un deficit saudita addirittura inferiore alle proiezioni del governo. Secondo il quotidiano “Arab News”, la banca d’investimento Jadwa Investment, con sede a Riad, ha dichiarato ieri in una nota che si aspetta un deficit al 2,1 per cento del Pil, inferiore a quello del ministero delle Finanze dell'Arabia Saudita, pari al 2,7 per cento. "L'onere del debito del governo scenderà al di sotto del 29 per cento del Pil alla fine di quest'anno e al 25 per cento del Pil entro il 2025, dal 32,5 per cento del Pil registrato nel 2020, invertendo la tendenza all'erosione legata alla pandemia", ha aggiunto Moody's. (segue) (Res)