Arabia Saudita: Moody's migliora prospettive da "negative" a "stabili" (3)

- "Nei prossimi decenni, Moody's prevede che le esportazioni di petrolio produrranno ricavi meno robusti (...) perché le iniziative globali per limitare gli impatti negativi del cambiamento climatico limiteranno sempre più l'uso di idrocarburi e accelereranno il passaggio a fonti energetiche meno dannose per l'ambiente", aggiunge il rapporto. L'agenzia ha inoltre osservato che uno dei pilastri fondamentali del cambiamento delle sue prospettive è stato l'impegno del governo a favore di riforme fiscali a medio termine, compreso il programma di sostenibilità finanziaria che mira a rafforzare ulteriormente la disciplina di bilancio, migliorare l'efficacia della gestione delle finanze pubbliche e sostenere il ricostruzione delle riserve di bilancio. Ciò consentirà inoltre di allineare meglio il quadro con le priorità di spesa nazionali. Il quadro del programma di sostenibilità finanziaria tra il 2015 e il 2020 ha contribuito alla notevolmente crescita delle entrate non petrolifere: da meno del 10 percento nel 2015 a oltre il 18 percento nel 2020. (Res)