Concorrenza: Sistema trasporti, mettere al centro anche Ncc

- "Delle due parti coinvolte nel Dl Concorrenza ci si sta occupando principalmente dei Taxi. In realtà sarebbe l'ora di mettere al centro anche le esigenze degli Ncc che troppo spesso sono state relegate in secondo piano". Lo afferma in una nota Francesco Artusa, presidente di Sistema Trasporti. Dopo la "comprensibile euforia per un risultato importante raggiunto dalla categoria" Artusa si augura che non venga "sprecata quest’altra occasione con incomprensibili divisioni o interessi di giardino. C’è un treno in corsa e se perdiamo anche questo, non sappiamo se e quando ne passerà un altro. È centrale - secondo Artusa - il tema dell'deguamento del sistema sanzionatorio per le violazioni amministrative, individuando sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione. Qui la parola chiave è proporzionalitá - aggiunge -. Peraltro, la proporzionalità della sanzione è un principio costituzionale ma anche in questo caso è la prima volta che un Governo la ritiene necessaria nel nostro settore. Una delle principali battaglie affrontate da Sistema Trasporti negli ultimi 10 anni e un seguito concreto all’accoglimento degli ordini del giorno che impegnavano il governo ad intervenire sull’art. 85/4 del codice della strada". (segue) (Com)