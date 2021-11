Concorrenza: Sistema trasporti, mettere al centro anche Ncc (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non è accettabile -sostiene Artusa- poiché non ha alcun senso avere un’unica sanzione di almeno 60 giorni di fermo amministrativo a prescindere dalla violazione. Senza distinzione tra chi ha autorizzazioni e chi è totalmente abusivo. Tra chi ha scordato o sbagliato un foglio di servizio (per chi se lo chiede il Governo non lo nomina) e chi circola magari da mesi senza assicurazione. Il fermo di un’azienda (magari individuale in una famiglia monoreddito) per una violazione formale è un lusso o meglio un capriccio che il Paese non può più permettersi e che non è previsto per nessun’altra attività di beni o servizi. E’ arrivato il momento di riportare l’Ncc nell’alveo della normalità - conclude -, di farlo uscire dalla persecuzione e dalle vessazioni che per troppi anni abbiamo dovuto subire". (Com)