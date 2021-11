© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Incendia l'auto di un uomo per vendetta ma viene scoperto e denunciato. È accaduto ieri, a San Felice Circeo, in provincia di Latina, dove i militari della locale stazione hanno indentificato e denunciato un giovane di 21 anni, romano, responsabile di aver incendiato l'auto del convivente della sua ex fidanzata. Alla base del gesto, l'ipotesi è quella di rancori sentimentali. (Rer)