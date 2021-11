Qiurinale: Nevi (FI), basta superiorità morale contro presidente Berlusconi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sto leggendo in queste ore, con non poco fastidio, le esternazioni di alcuni esponenti del centrosinistra e Movimento cinque stelle contrari alla candidatura del presidente Berlusconi per la presidenza della Repubblica. All'infelice uscita addirittura di un membro del governo, come quella del ministro D'Inca, ieri si è aggiunta quella di Rosy Bindi che parla di 'Scherzi a parte' e giudica come non seria la candidatura di Berlusconi". Lo dichiara in una nota Raffaele Nevi, vicepresidente del gruppo Forza Italia alla Camera. "Non è più tollerabile assistere a questa superiorità morale di una certa sinistra che è diventata stucchevole. Mi auguro e spero che questo modo di fare e di rivolgersi verso chi negli anni ha ottenuto il consenso di milioni e milioni di cittadini italiani, utile a rappresentare l'Italia in Europa e nel mondo, venga archiviato definitivamente", conclude. (Com)