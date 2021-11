Difesa: Fincantieri, consegnata sezione di prua di lss "Jacques Chevallier" per Chantiers de l'Atlantique

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolta presso lo stabilimento di Castellammare di Stabia la consegna della sezione di prua di "Jacques Chevallier", prima di quattro unità di supporto logistico Lss (Logistic support ship) ordinate a Fincantieri da Chantiers de l'Atlantique nell'ambito del programma FlotLog ("Flotte logistique"). Il programma FlotLog - informa una nota di Fincatieri - prevede la costruzione di quattro navi di supporto logistico (Lss) per la Marina francese da parte del consorzio temporaneo formato da Chantiers de l'Atlantique e Naval Group nell'ambito del programma italo-francese Lss guidato da Occar (Organizzazione per la cooperazione congiunta in materia di armamenti) per conto di Dga, la Direzione generale per gli armamenti francese, e della sua controparte italiana Navarm. (segue) (Com)