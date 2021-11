© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha discusso la scorsa notte della situazione in Etiopia con il presidente del Kenya, Uhuru Kenyatta. Lo rende noto il dipartimento di Stato in un comunicato. Il segretario, si legge nel documento, ha ringraziato Kenyatta per la sua leadership a favore della pace e della prosperità regionale. (Nys)