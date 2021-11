Europa verde: Cacciatore (Ev), solidarietà ad Angelo Bonelli per le intimidazioni subite

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Piena solidarietà al nostro co-portavoce nazionale Angelo Bonelli per l'intimidazione subita, frutto del clima di odio antidemocratico che sta purtroppo crescendo nel Paese". Lo dichiara, in una nota, il consigliere Marco Cacciatore di Europa verde, presidente commissione X Urbanistica, Politiche abitative, Rifiuti Regione Lazio. "Quando sai dire no - aggiunge - quando fuori dai denti esprimi un pensiero di sostenibilità e legalità, che infastidisce chi guadagna dall'accaparramento indebito di risorse pubbliche, succede che provino a spuntarti le armi così. Ma hanno sbagliato porta: in Ev non si arretra di un millimetro. Siamo vicini ad Angelo per affermare che le idee di cambiamento non sono più utopia ma necessità. Andiamo avanti Angelo".(Com)