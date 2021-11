Senato: Gubitosa (M5s), nomina Castellone è vittoria di Conte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nomina del nuovo capogruppo M5s del Senato "è una vittoria. La Castellone ha detto che è nel solco del nuovo progetto ed è molto vicina a Conte. Hanno un percorso simile: è arrivata da ricercatrice nel Movimento, senza passare dall’attivismo, per via delle sue competenze. Chi più di lei può essere considerata vicina a Conte?". Lo ha detto il vicepresidente del Movimento cinque stelle, Michele Gubitosa in un'intervista al "Corriere della Sera". (Rin)