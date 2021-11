Lega: Salvini, con Giorgetti confronto e non polemica, problemi di intendimento tra lui e Vespa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con Giorgetti c'è confronto, non polemica. Lo assicura il leader leghista Matteo Salvini, oggi al workshop della scuola di formazione politica della Lega a Milano, al quale dovrebbe intervenire anche il ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti. "È chiesto un contributo a tutti i governatori e ai ministri, in presenza o in remoto. Io ci sono, è la mia città. Conto che tutti portino il loro contributo". Sulle parole di Giorgetti riguardo alla "svolta europeista incompiuta" citate nel nuovo libro di Bruno Vespa il segretario della Lega poi aggiunge: "Mi sembra più che altro che abbia avuto qualche problema di intendimento o fraintendimento con Bruno Vespa, ma se lo chiariranno loro". (Rem)