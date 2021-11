M5s: Gubitosa, nessuna tolleranza per chi lavora a logorare Conte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel M5s "non c’è spazio per le correnti, come prescrive il nuovo Statuto e neppure per i personalismi. Il leader è Conte votato dal 93 per cento degli iscritti che si sono pronunciati. Oggi chiunque provi a minare questo progetto va contro la volontà degli iscritti e certo compromette le prospettive di crescita del Movimento. Pensare a un’alternativa a Conte è una stupidaggine e un suicidio politico". Lo ha chiarito Michele Gubitosa in un'intervista al "Corriere della Sera" escludendo rivalità tra l'ex premier e il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio che "è presidente dell’organo di garanzia: è un ruolo che si occupa di questioni interne e non della linea politica, che è appannaggio del presidente. Non ci sono sovrapposizioni". (segue) (Rin)